ملكة هولندا تستضيف زوجات قادة الناتو خلال قمة الحلف

لاهاي- (د ب أ)

من المقرر أن تستضيف عقيلة الملك الهولندي الملكة ماكسيما، زوجات وشريكات قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمة الحلف الدفاعي.

ومن المقرر أن يصل رؤساء ورؤساء وزراء الدول الأعضاء بالناتو البالغ عددهم 32 دولة لاهاي اليوم الثلاثاء، لحضور الاجتماع الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يكون أغلبهم برفقة شريكاتهم.

وأعلنت متحدثة باسم البلاط الملكي أن ماكسيما سوف تأخذ الشريكات والزوجات إلى مدينة روتردام الساحلية الهولندية. ولن يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء مسبقا لأسباب أمنية.

ولا يوجد معلومات عن أي شريكات من المتوقع أن تصلن لهولندا. ومن غير الواضح ما إذا كانت ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف ترافقه في أول اجتماع للناتو يحضره منذ توليه المنصب في يناير.

ومن المتوقع أن يستقبل الملك فيلم-أليكسندر /58 عاما/ وزوجته ماكسيما /54 عاما/ قادة الناتو وشريكاتهم في مأدبة غداء في مقرهما بقصر تن بوش في لاهاي مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يقدم البلاط الملكي أي تفاصيل بشأن قائمة الضيوف ولكن ترامب من المتوقع أن يحضر.