باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي

كراتشي- (د ب أ)

أكدت مصادر طيران اليوم الثلاثاء، استئناف باكستان الرحلات الجوية إلى منطقة الخليج عقب إعادة فتح المجال الجوي فوق قطر والكويت والبحرين.

وتأتي التطورات بعد التعليق المؤقت للعمليات من جانب الناقل الوطني الخطوط الجوية الدولية الباكستانية في وقت متأخر من الليلة الماضية جراء تصاعد التوترات في المنطقة، بحسب قناة جيو نيوز الباكستانية.

واستعادت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية الآن رحلاتها المتجهة للخليج ولكن لا يزال من المتوقع حدوث تأخيرات تتراوح من خمس إلى 13 ساعة في المغادرة.

واستأنفت البحرين والكويت العمليات في وقت سابق، تليهما قطر في وقت لاحق من الليلة الماضية، مما يمهد الطريق أمام استعادة جزئية للخدمات.