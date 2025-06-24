وكالات

هاجمت إيرين مونتيرو، نائبة إسبانية في الاتحاد الأوروبي، الدعم الأوروبي لإسرائيل، موجهة حديثها للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس.

وقالت مونتيرو، إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هما التهديد الأكبر للبشرية في الوقت الحالي، و"أنتم تغذون الوحش"، في إشارة للاتحاد الأوروبي.

وذكرت أن إسرائيل تهاجم إيران بشكل "غير قانوني" بينما تواصل إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تدعم إسرائيل بقولها إن لديها الحق فيما وصفته "الدفاع عن نفسها".

وأوضحت النائبة الإسبانية، أن إسرائيل هى المعتدية، بينما يشكرها الأوروبيون "يا له من أمر مقزز. يا له من عار".

وتابعت: "أنتم تقولون إن الخطر هو الأسلحة النووية الإيرانية وهذا يشبه ما قيل عن العراق، لكن إسرائيل هى من تمتلك الأسلحة النووية"، مضيفة أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجرأت على استخدام قنبلة نووية.

وانتقدت النائبة الإسبانية قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي لـ5% كما أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: "كفى خضوعًا لترامب ونتنياهو"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.