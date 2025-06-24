ليبرمان ينتقد وقف إطلاق النار مع إيران: سيقود إلى حرب أسوأ خلال سنوات

وكالات

انتقد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيجدور ليبرمان، اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، معتبراً أنه "خطأ استراتيجي" سيقود إلى حرب جديدة في ظروف أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.

وقال ليبرمان، في منشور نشره الثلاثاء عبر حسابه على منصة إكس، إن "النهاية تحمل في طياتها مرارةً وحزنًا بالغين"، رغم ما وصفه بـ"الإنجازات العسكرية المذهلة" للجيش الإسرائيلي والموساد خلال الحرب مع إيران.

وأضاف السياسي اليميني المعارض: "بدلاً من الاستسلام غير المشروط، دخل العالم في مفاوضات مملة، في حين أن نظام إيران لا ينوي التنازل لا عن تخصيب اليورانيوم، ولا عن إنتاج وتجهيز الصواريخ الباليستية، ولا عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة".

وتابع محذرًا: "في بداية الحرب، حذّرتُ من أنه لا يوجد ما هو أخطر من ترك أسد جريح... هذا الاتفاق سيقودنا بالتأكيد إلى حرب أخرى بعد عامين أو ثلاثة، وفي ظروف أسوأ بكثير".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، في بيان صدر صباح الثلاثاء، الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق ثنائي و"دعمه الكامل" للخطوة.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "إسرائيل أزالت تهديدًا وجوديًا مباشرًا في المجالين النووي والصاروخي الباليستي، وحققت سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنى التحتية القيادية والعسكرية الإيرانية".

وأضاف البيان أن الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت بعد تحقيق "أهداف العملية بالكامل"، وبالتنسيق مع الرئيس ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر الثلاثاء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وكتب على منصة إكس: "أدعو الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار. لقد كانت حرباً قصيرة لكنها خطيرة. حان وقت التهدئة".