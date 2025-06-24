ماذا حدث بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؟

وكالات

بعد حوالي ساعتين من بدء وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال جيش الاحتلال إن أنظمة دفاعه رصدت صواريخ تم إطلاقها من إيران. ودعا الجيش السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "سترد بقوة" بعد "الانتهاك الإيراني التام" لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنها "ستواصل العملية المكثفة" لضرب طهران.

وصرّح كاتس قائلًا: "لقد وجهت قوات الدفاع الإسرائيلية بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة العملية المكثفة لضرب طهران وإحباط أهداف النظام والبنية التحتية للإرهاب في طهران".

ومن جانبه، نفى التلفزيون الإيراني الأنباء التي تم تداولها عن إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، قائلًا إنها "عارية عن الصحة".

وصباح الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار ثنائي مع إيران بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر نتنياهو، أنه أبلغ مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن إسرائيل حققت جميع أهدافها الحربية في العملية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، بما في ذلك إزالة تهديد برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، وفق زعمه.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ألحقت أضرارًا بالقيادة العسكرية الإيرانية وعدة مواقع حكومية، وفرضت سيطرتها على أجواء طهران، بحسب ادعائه. وأكد أن "إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقتٍ مبكر من اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".