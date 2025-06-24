التلفزيون الإيراني ينفي إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

وكالات



نفى التلفزيون الإيراني الأنباء التي تم تداولها عن إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، قائلًا إنها "عارية عن الصحة".



وقبل وقتٍ قصير، زعم الجيش الإسرائيلي، إنه رصد "مجموعة صواريخ قادمة من إيران" على شمال إسرائيل.

وأفاد الجيش في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار مع إيران "دخل حيز التنفيذ صباح اليوم".



وفيما سبق قالت القناة 12 الإسرائيلية، يبدو أن هناك صاروخين أطلقا من إيران، موضحة أن الصاروخين اللذين أطلقا من إيران قد تم اعتراضهما.



وكان الرئيس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين ع.دم انتهاكه.



وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".



ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز النفاذ بعد ساعات فقط من إطلاق طهران موجات من الصواريخ، قتلت 4 أشخاص، وفق ما قالته خدمة الإسعاف الإسرائيلية.