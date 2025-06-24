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الجيش الإسرائيلي يعلن دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ

10:42 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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(وكالات)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دابرين، اليوم الثلاثاء، دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ، مؤكدًا في بيان رسمي أن الجيش "حقق كافة الأهداف المحددة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي خرق محتمل للهدنة.

وقال دابرين، إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أصدر تعليمات واضحة للجيش بالحفاظ على "توتر عملياتي عالٍ" والاستعداد للرد "بقوة وسرعة" على أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، سواء على الحدود أو في الجبهات المختلفة.

وأكد المتحدث أنه "في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، داعيًا الإسرائيليين إلى الاستمرار في الالتزام بالإرشادات، مشيرًا إلى أن "الخطر لا يزال قائمًا".

وفي سياق متصل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن حصيلة القتلى منذ بدء المواجهات مع إيران ارتفعت إلى 28 شخصًا، من بينهم 6 قتلوا رغم وجودهم داخل غرف محصنة.

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جيش الاحتلال وقف إطلاق النار مع إيران إيران وإسرائيل
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