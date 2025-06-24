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أوكرانيا: قتلى وجرحى الجيش الروسي يقتربون من مليون و14 ألفًا

10:26 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

قتلى وجرحى الجيش الروسي

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و13 ألفا و700 فرد، من بينهم 1200 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10966 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الاثنين، و22879 مركبة قتالية مدرعة، و29511 نظام مدفعية، و1424 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1188 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 416 طائرة حربية، و337 مروحية، و41915 طائرة مسيرة، و3388 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و52916 من المركبات وخزانات الوقود، و3920 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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