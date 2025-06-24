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انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:25 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

أسعار مواد البناء

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37432.55 جنيه، بتراجع 757.78 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39061.75 جنيه، بتراجع 438.25 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4126 جنيه، بزيادة 334.57 جنيه.

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