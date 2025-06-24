إعلام إيراني: وقف إطلاق النار مع إسرائيل دخل حيز التنفيذ

طهران/ تل أبيب- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

وبحسب الجانب الإيراني، أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني 11 صاروخا باتجاه إسرائيل قبل هذا التوقيت.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد نحو الساعة 5 صباحا بتوقيت إسرائيل (0200 بتوقيت جرينتش)، بتجدد الهجمات الإيرانية. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، لقي أربعة أشخاص حتفهم في قصف إيراني استهدف مبنى بمدينة بئر السبع جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة إكس إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الباسلة لمعاقبة إسرائيل على عدوانها استمرت حتى اللحظة الأخيرة."

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف إطلاق نار كامل وشامل"، وهو ما بدا أن عراقجي نفاه في البداية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اتفاق على وقف إطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية."

وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية التوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما لم يصدر في البداية أي تأكيد من الجانب الإسرائيلي.