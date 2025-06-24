إعلان

رئيس وزراء لبنان يصل إلى قطر في زيارة رسمية

10:14 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

نواف سلام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدوحة/ بيروت- (د ب أ)

وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دولة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، يضم الوفد المرافق لسلام وزير الثقافة غسان سلامة، ووزير الطاقة جو صدي، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.

ومن المقرر أن يلتقي سلام خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نواف سلام رئيس وزراء لبنان قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"