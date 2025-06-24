رئيس وزراء لبنان يصل إلى قطر في زيارة رسمية

الدوحة/ بيروت- (د ب أ)

وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دولة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، يضم الوفد المرافق لسلام وزير الثقافة غسان سلامة، ووزير الطاقة جو صدي، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.

ومن المقرر أن يلتقي سلام خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.