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بحضور وزير الزراعة.. سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127

10:14 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (4)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (3)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (6)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (5)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (8)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (9)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (2)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (11)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (10)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (14)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (7)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (16)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (17)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (20)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (22)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (23)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (19)
  • عرض 24 صورة
    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (25)
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    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (24)
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    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (27)
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    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (28)
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    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (29)
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    سفارة الفلبين بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال 127 (12)
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كتب وتصوير- هاني رجب:

نظمت سفارة الفلبين بالقاهرة، أمس الإثنين، حفل بمناسبة الذكرى 127 لإعلان استقلال الفلبين.

وأكد سفير الفلبين عز الدين تاجو، عن دواعي سروره لتمثيل بلده في مصر لبناء الجسور وتوطيد الصداقات وتعميق التفاهم المتبادل.

وقال: إن الروابط التي عززناها ليست مجرد إنجازات دبلوماسية بل هى علاقات إنسانية وعلاقات ثقة واحترام وصداقة حقيقية.

حضر الحفل كل من: وزير الزراعة علاء فاروق، د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف القومى الكبير، السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، السفير حازم الطاهري نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق.

كما حضر عدد من السفراء منهم: فيتنام، الأردن، قطر، سنغافورة، تركيا، كمبوديا، كوريا الجنوبية، الكاميرون، البوسنة والهرسك، تايلاند، مالطا، اليونان، بنما، سريلانكا، أرمينيا، البرتغال، ألبانيا، الفاتيكان، أيرلندا، اليابان، روسيا، بروناى، الأرجنتين، السودان، ميانمار، قبرص، المجر، سلطنة عمان، بولندا، الاتحاد الأوروبي، أذربيجان، سلوفينيا، ماليزيا، تشيلي، أستراليا، ليتوانيا.

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