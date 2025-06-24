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إسرائيل: وافقنا على وقف إطلاق النار في إيران

10:07 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

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وكالات
قالت إسرائيل إنها وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في إيران، وذلك في بيان صدر نيابة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان وهو أول تعليق رسمي إسرائيلي على وقف إطلاق النار، أن إسرائيل حققت جميع أهدافها "وأكثر من ذلك بكثير" بعد ما يقرب من أسبوعين من الضربات على إيران.

وأفاد البيان أن "إسرائيل قضت على تهديد وجودي فوري ومزدوج - سواء في المجال النووي أو في مجال الصواريخ الباليستية".

وشكرت إسرائيل ترامب والولايات المتحدة على دعمها العسكري "للقضاء على التهديد النووي الإيراني".

وحذر البيان من أن "إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".

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وقف إطلاق النار في إيران إيران وإسرائيل إسرائيل دونالد ترامب
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