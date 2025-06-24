إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات اغتيال في إيران خلال الليل

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عمليات اغتيال في إيران قبل ساعات من بدء وقف إطلاق النار، ولم يعلن عن نتائجها بعد.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، صباح الثلاثاء، دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي في طهران، السابعة بالتوقيت المحلي الإسرائيلي.

أفاد التلفزيون الإيراني، فجر الثلاثاء، بمقتل العالم النووي محمد رضا صديقي في هجمات إسرائيلية، قبل ساعات من بدء سريان وقف النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت بسماع دوي انفجار في مدينة كرج غربي العاصمة طهران.

وقال موقع نور نيوز الإيراني، إن حجم الانفجارات التي وقعت هذه الليلة في طهران وكرج هو الأكبر منذ 12 يوما.

وأشارت وكالة فارس الإيرانية، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل بشكل مكثف وانفجارات عدة وسط وشمال شرقي العاصمة طهران.

تأتي الانفجارات، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.