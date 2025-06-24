ترامب: الهجوم على منشآت إيران النووية أجبر الجميع على عقد اتفاق وقف النار
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لولا شجاعة طياري القاذفات الشبحية "بي 2 سبيريت".
وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، إنه "لم يكن بإمكاننا عقد صفقة اليوم بدون موهبة وشجاعة طيارينا العظماء من طراز (بي 2 سبيريت) وجميع المرتبطين بتلك العملية. بطريقة معينة ومثيرة للسخرية للغاية، تلك الضربة المثالية، في وقت متأخر من المساء، جمعت الجميع معًا، وتم عقد الصفقة".
وكان الجيش الأمريكي نفّذ هجوما استهدف 3 منشآت نووية إيرانية، باستخدام 7 قاذفات شبحية من طراز "بي 2 سبيريت" وقنابل خارقة للتحصينات من نوع "جي بي يو 57"، يوم الأحد.
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