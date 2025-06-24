وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لولا شجاعة طياري القاذفات الشبحية "بي 2 سبيريت".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، إنه "لم يكن بإمكاننا عقد صفقة اليوم بدون موهبة وشجاعة طيارينا العظماء من طراز (بي 2 سبيريت) وجميع المرتبطين بتلك العملية. بطريقة معينة ومثيرة للسخرية للغاية، تلك الضربة المثالية، في وقت متأخر من المساء، جمعت الجميع معًا، وتم عقد الصفقة".

وكان الجيش الأمريكي نفّذ هجوما استهدف 3 منشآت نووية إيرانية، باستخدام 7 قاذفات شبحية من طراز "بي 2 سبيريت" وقنابل خارقة للتحصينات من نوع "جي بي يو 57"، يوم الأحد.