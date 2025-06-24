بصواريخ إيرانية.. مقتل وإصابة 10 إسرائيليين في بئر سبع

وكالات

أكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص في مكان الإصابة المباشرة في بئر السبع، بالإضافة إلى إصابة واحدة بحالة متوسطة و6 إصابات بحالة طفيفة.

وقالت القناة 12 العبرية، صباح الثلاثاء، إن طائرات إسرائيلية تحلق في الجو منذ ساعة ولم تحصل على إذن بالهبوط.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المجال الجوي الإسرائيلي سيبقى مغلقا حتى الساعة 7 مساء على الأقل بسبب القصف الإيراني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، إصابة مبنى جنوب إسرائيل بشكل مباشر إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى إصابة مباشرة لمبنى مؤلف من 7 طوابق في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وأوضح الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، أن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى بشكل مباشر في بئر السبع وتضررت عدة مبان أخرى، مؤكدا إصابة 6 أشخاص بينهم إصابة خطيرة.

وقبل وقت قليل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، توسيع إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من إيران.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، برصد هجوم صاروخي من إيران، فيما أكدت تقارير إعلامية اعتراض الصاروخ الذي أطلق نحو جنوبي إسرائيل وانتهاء الحدث الأمني.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، بشكل ضمني، وقف إطلاق النار مع إسرائيل؛ إذ قال المذيع إن وقف النار "فُرض على العدو" بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية الانتقامية الناجحة.