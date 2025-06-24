ترامب: إيران وإسرائيل هما من طلبتا السلام وأمامهما مستقبل غير محدود

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران وإسرائيل هما من طلبتا منه السلام في نفس الوقت.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "لقد أتت إلي إسرائيل وإيران، في نفس الوقت تقريبًا، وقالتا: (السلام!)، عرفت أن الوقت قد حان الآن".

وأكد ترامب: "العالم والشرق الأوسط هما الفائزان الحقيقيان! وسوف يرى كلا البلدين قدرًا هائلاً من الحب والسلام والازدهار في مستقبلهما. لديهم الكثير ليكسبوه، ومع ذلك، لديهم الكثير ليخسروه إذا انحرفوا عن طريق البر والحق. إن مستقبل إسرائيل وإيران غير محدود، ومليء بالوعود العظيمة. بارك الله فيكما".