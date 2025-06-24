مسؤول إيراني: لم نتلقَ مقترحًا لوقف النار ولا سبب لذلك



وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا مسؤول إيراني، إن طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار كما أنها لا ترى أي سبب لذلك.

وأكد المسؤول الإيراني، أن طهران ستواصل القتال حتى تحقيق السلام الدائم، موضحا أنها ستعتبر التصريحات الإسرائيلية والأمريكية "خدعة" تهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.

وأشار إلى أن طهران على وشك تكثيف هجماتها الانتقامية، كما أن أكاذيب أعدائها لن تجد في طهران أذنا صاغية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر لم يسفر عن وقوع قتلى أو إصابات بين الأمريكيين أو القطريين، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني كان "ضعيفًا للغاية" وجاء متوقعًا، وتم التصدي له بفعالية كبيرة.

ووجّه ترامب الشكر لأمير دولة قطر، قائلًا: "أود أن أشكر أمير قطر المحترم على كل ما بذله من جهد في سبيل السلام في المنطقة".

وأوضح ترامب، أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تمكنت من إسقاط 13 من أصل 15 صاروخًا أطلقتها إيران، فيما سقط أحد الصواريخ في منطقة آمنة دون أن يتسبب في أضرار.

وأعرب عن امتنانه لإيران على إبلاغها المسبق بالهجوم، مما سمح –بحسب قوله– باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح وتجنب وقوع إصابات.

وأضاف: "نأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية، ربما تمضي إيران قدمًا نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها".