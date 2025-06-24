بعد الهجوم الإيراني.. قطر تعيد فتح مجالها الجوي

وكالات

أعلنت هيئة الطيران المدني القطرية، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد إغلاقه بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة جوية أمريكية.

وفي أعقاب الإعلان عن الهجوم الإيراني، قامت عدّة دول بإغلاق مجالها الجوي بشكل احترازي، بما في ذلك الإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت والعراق.

وشنت القوات المسلحة الإيرانية، مساء الإثنين، عملية عسكرية ضد الولايات المتحدة تحت اسم "بشائر الفتح"، بمشاركة الحرس الثوري والجيش الإيراني، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الهجمات استهدفت قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق، في أول رد مباشر من طهران على الضربة الأمريكية التي طالت ثلاث منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية فجر الأحد الماضي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من ترقّب عالمي حذر، إذ كانت الأنظار تتجه نحو طهران مع تصاعد المؤشرات التي رجّحت قرب الرد الإيراني، وسط استعدادات واضحة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في دول الخليج، التي شهدت حالة من التأهب وقرارات احترازية، من بينها إغلاق المجال الجوي في قطر.