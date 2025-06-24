ترامب: تهانينا للعالم لقد حان وقت السلام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه على منصة تروث سوشيال "تهانينا للعالم، لقد حان وقت السلام".

وأضاف ترامب، أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر لم يسفر عن وقوع قتلى أو إصابات بين الأمريكيين أو القطريين، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني كان "ضعيفًا للغاية" وجاء متوقعًا، وتم التصدي له بفعالية كبيرة.

ووجّه ترامب الشكر لأمير دولة قطر، قائلًا: "أود أن أشكر أمير قطر المحترم على كل ما بذله من جهد في سبيل السلام في المنطقة."

وأوضح ترامب أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تمكنت من إسقاط 13 من أصل 15 صاروخًا أطلقتها إيران، فيما سقط أحد الصواريخ في منطقة آمنة دون أن يتسبب في أضرار.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لإيران على إبلاغها المسبق بالهجوم، مما سمح – بحسب قوله – باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح وتجنب وقوع إصابات.

وأضاف ترامب: "نأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية. ربما تمضي إيران قدمًا نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها."