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إيران تكشف سبب استهدافها لقاعدة العديد الأمريكية في قطر

09:11 م الإثنين 23 يونيو 2025

استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر

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دبي - (أ ب)

أعلنت إيران أن عدد الصواريخ التي أطلقتها على قاعدة العديد الجوية في قطر هو نفس عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في قصف منشآتها النووية، وذلك في مؤشر إلى رغبتها في خفض التصعيد.

جاء إعلان إيران مساء اليوم الاثنين في بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي بعد الهجوم الذي قالت قطر إنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت إيران أيضا إنها استهدفت القاعدة لأنها خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أن عملياته العسكرية خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها.

وفي السياق ذاته أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن عملية الرد على الولايات المتحدة بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أمريكية في قطر والعراق ضمن ما أسمته "عملية بشائر الفتح".

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