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مسؤول أمريكي: اتخذنا إجراءات استباقية تحسبا للهجوم الإيراني ولم نسجل أي إصابات

09:09 م الإثنين 23 يونيو 2025

عملية بشائر الفتح

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وكالات

أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بتنفيذ هجوم صاروخي إيراني على الأراضي القطرية.

وأوضح المسؤول في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في قطر، مضيفاً أن الوحدات الأميركية "اتخذت إجراءات دفاعية استباقية" في وقت مبكر، تحسباً لأي تهديدات إيرانية محتملة تستهدف القواعد الأميركية في المنطقة.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن عملية الرد على الولايات المتحدة بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أمريكية في قطر والعراق ضمن ما أسمته "عملية بشائر الفتح".

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