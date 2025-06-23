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أكسيوس: إيران أطلقت 6 صواريخ باتجاه القاعدة الأمريكية في قطر

08:04 م الإثنين 23 يونيو 2025

قاعدة العديد الأمريكية في قطر

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وكالات

أفاد مراسل شبكة أكسيوس عن مسئول إسرائيلي قوله إن إيران أطلقت 6 طيارين متخصصين في قطر.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت أنه سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل تزامنا مع بدء الهجمات الإيرانية.

وكانت شبكة "فوكس نيوز"، قد نقلت منذ قليل عن مصادر قولها، قولها بثمة وجود تهديد وشيك يتمثل في احتمال تنفيذ إيران لهجوم على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وذلك في إطار ردها على القصف الأمريكي الذي طال مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضحت الشبكة أن التهديد لا يزال قائماً، مشيرة إلى أن الهجوم المحتمل قد يتم باستخدام صواريخ كروز قصيرة أو متوسطة المدى، أو عبر أسراب من الطائرات المسيّرة الهجومية.

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