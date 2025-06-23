شركات نفط تجلي موظفيها الأجانب في العراق بسبب مخاوف من اندلاع صراع

بغداد - (د ب أ)

أعلنت شركة نفط البصرة الحكومية في العراق اليوم الاثنين أن ثلاث شركات نفط أجنبية أجلت بعض موظفيها الأجانب العاملين في العراق، مضيفة أن ذلك لم يؤثر على عملية الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة وسط قلق في المنطقة من توسع رقعة الصراع بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وهددت الجماعات العراقية الموالية لإيران بمهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما تدخلت واشنطن.

وبحسب بيان لشركة البصرة، قامت شركة "توتال إنيرجي" بإجلاء 60% من موظفيها الأجانب، في حين خفضت شركة "إيني" قوتها العاملة من 260 موظفا أجنبيا إلى 98 موظفا أجنبيا يعملون بشكل طبيعي في حقول النفط إلى جانب الموظفين العراقيين.

كما قامت شركة "بي بي" بإجلاء بعض موظفيها الأجانب في حقل الرميلة بشكل مؤقت، بحسب شركة البصرة الحكومية التي تدير حقول النفط في المنطقة الجنوبية من العراق.

بينما أشارت شركة البصرة، إلى أنه لم يتم إجلاء الموظفين التابعين للشركات الصينية ولا التابعين لشركة "لوك أويل" الروسية.