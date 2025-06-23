الحكومة الإسرائيلية: تغيير النظام في إيران هو قرار الشعب هناك

وكالات

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن بلاده لا تضع تغيير النظام الإيراني ضمن أهدافها الأساسية، لكنه أشار إلى أن ذلك "قد يكون نتيجة ثانوية" للتحركات الحالية.



وأوضح المتحدث أن هدف إسرائيل في إيران يتركز على إنهاء التهديد الذي يمثله برنامجها النووي وصواريخها الباليستية، مشدداً على أن الحرب ستنتهي عندما يتحقق هذا الهدف، مضيفًا أن قرار تغيير النظام في إيران يعود إلى الشعب الإيراني نفسه.



وفي هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه أسقط عشرات الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من إيران، مستخدماً ما وصفه بـ"تقنيات الحرب الإلكترونية المتطورة"، مؤكداً عزمه على مواصلة استهداف مواقع عسكرية داخل الأراضي الإيرانية خلال الأيام المقبلة.