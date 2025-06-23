أمبري تحذر: الرد الإيراني بات "شبه مؤكد" وقد يشمل سفنا تجارية أمريكية

وكالات

أفادت شركة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية، في تحذير عاجل نقلته قناة "يورونيوز"، بأن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية بات "شبه مؤكد"، وقد يشمل استهداف سفن تجارية مرتبطة بالولايات المتحدة.

وأكدت الشركة، في تقييم أمني حديث، أن هناك تهديداً مرتفعاً يواجه السفن الأمريكية أو المرتبطة بها أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع.

وبحسب "أمبري" يشمل التهديد السفن المملوكة أو المشغّلة من قبل شركات أمريكية، أو التي ترفع العلم الأمريكي، إضافة إلى السفن التي يُشتبه بصلتها بمصالح واشنطن.

ودعت "أمبري" شركات الشحن البحري إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإعادة تقييم مساراتها وجدولة رحلاتها بما يتماشى مع التهديدات الراهنة.

كان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، قال إن الهجوم الأمريكي الأخير على الأراضي الإيرانية لن يمر دون رد، مشدداً على أن بلاده سترد "بحزم وبما يتناسب مع فعل المعتدي، وفق وصفه.

وأوضح موسوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك سيادة إيران وهاجم ثلاث نقاط داخل أراضيها، مما تسبب في أضرار مادية، مضيفاً أن هذا التصرف نابع من اليأس ومحاولة لإنقاذ وكيله في المنطقة، في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك حرمة أراضيها، متوعداً برد حاسم وقاطع، وأشار إلى أن "الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى تدمير الكيان الصهيوني، مؤكداً: "لن نرضخ لأي عدو وسنقوم بالرد بقوة على أي اعتداء يطالنا.