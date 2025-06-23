إيران: سنرد بقوة وهجماتنا ستؤدي إلى تدمير الكيان الصهيوني

وكالات

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن الهجوم الأمريكي الأخير على الأراضي الإيرانية لن يمر دون رد، مشدداً على أن بلاده سترد "بحزم وبما يتناسب مع فعل المعتدي، وفق وصفه.

وأوضح موسوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك سيادة إيران وهاجم ثلاث نقاط داخل أراضيها، مما تسبب في أضرار مادية، مضيفاً أن هذا التصرف نابع من اليأس ومحاولة لإنقاذ وكيله في المنطقة، في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك حرمة أراضيها، متوعداً برد حاسم وقاطع، وأشار إلى أن "الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى تدمير الكيان الصهيوني، مؤكداً: "لن نرضخ لأي عدو وسنقوم بالرد بقوة على أي اعتداء يطالنا.

وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي مع طهران، مشيرين إلى أن واشنطن ترى أن هناك خطرا كبيرا لرد إيراني على القوات الأميركية قريبا، مرجحين أنه قد يأتي خلال يوم أو يومين.

وشنت القوات الأمريكية فجر الأمس، هجمات على 3 مواقع نووية إيرانية شملت أصفهان ونطنز وفوردو، ما أدى إلى

إحداث خسائر كبير في تلك المنشآت وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.