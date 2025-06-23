إعلان

بعد الهجوم الأمريكي على إيران.. رويترز تكشف موعد رد طهران

05:33 م الإثنين 23 يونيو 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي مع طهران، مشيرين إلى أن واشنطن ترى أن هناك خطرا كبيرا لرد إيراني على القوات الأميركية قريبا.

وأضاف المسؤولون في تصريحاتهم للوكالة أن الرد الإيراني قد يأتي خلال يوم أو يومين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الهجوم.

وشنت القوات الأمريكية فجر الأمس، هجمات على 3 مواقع نووية إيرانية شملت أصفهان ونطنز وفوردو، ما أدى إلى إحداث خسائر كبير في تلك المنشآت وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إيران وإسرائيل إيران وأمريكا ضرب النووي الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. الصحة العالمية توضح لمصراوي
انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"