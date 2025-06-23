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إيران: اعتقال 10 جواسيس و18 مخلًا بالأمن في محافظة لرستان

04:39 م الإثنين 23 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

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(وكالات)

أعلن المدعي العام في محافظة لرستان في إيران، علي حسنفند، اليوم الاثنين، عن اعتقال عشرة أشخاص وُجهت إليهم تهم بالتجسس والتخريب والإخلال بالأمن العام، في إطار حملة أمنية مشددة تشهدها البلاد تزامنًا مع التصعيد الإقليمي المتواصل.

وقال حسنفند، في تصريح نقله موقع وكالة "مهر" الإيرانية، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على هوية هؤلاء الأفراد واعتقالهم بعد إصدار أوامر قضائية، وذلك بتهمة إثارة الرأي العام وتعريض الأمن النفسي للمجتمع للخطر"، مشيرًا إلى أن هؤلاء تصرفوا "بهدف زعزعة الاستقرار" في المحافظة.

وأكد المدعي العام أن "نيابة لرستان تضع قضايا الأمن العام على رأس أولوياتها، وأن أي مخالفة أو تهديد للنظام سيتم التعامل معه بحزم ودون تهاون، وفي إطار القانون".

كما كشف حسنفند عن اعتقال 18 شخصًا إضافيًا خلال الأيام الأخيرة، بتهمة "انتهاك الأمن العام عبر الفضاء الإلكتروني والفضاء الحقيقي"، في إشارة إلى أنشطة على الإنترنت وعلى الأرض تم اعتبارها مخالفة للقانون ومهددة للأمن.

ودعا المسؤول القضائي المواطنين إلى "الحفاظ على الهدوء ومتابعة الأخبار من وسائل الإعلام الرسمية فقط"، مطالبًا إياهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات أو أشخاص مشبوهين عبر الخطوط الساخنة 110 و113 و114.

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