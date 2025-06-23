الجيش الإسرائيلي: قصفنا طرق الوصول لمنشأة فوردو النووية الإيرانية

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قصف طرق الوصول إلى منشأة فوردو النووية في وسط إيران.

وفي بيان من سطر واحد، قال جيش الاحتلال، إنه نفذ الضربات "بهدف عرقلة" الوصول إلى منشأة التخصيب، التي هاجمتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات قبل 36 ساعة.

ومن جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم محافظة قم، حيث يوجد الموقع، اليوم الاثنين، أن محطة فوردو النووية الإيرانية تعرضت لهجوم جديد.

وقال المتحدث باسم محافظة قم: "لن يكون هناك أي خطر أو تهديد للمواطنين"، بحسب ما نقلته وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية.

ومساء أمس الأحد، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ألحقت "أضرارًا بالغة" بمنشأة فوردو في ضرباتها الجوية التي شنها سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد.

وعندما سُئل عما إذا كان البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره، قال نتنياهو: "نحن ندرس القضية عن كثب، بتفصيل كبير، بالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين. لكن من الواضح أننا وجهنا ضربات موجعة".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال، إلى أن الضربات الموجعة لإيران تمثلت في قتل أبرز علمائها النوويين، وتدمير مصانع أجهزة الطرد المركزي، ومنشآت التخصيب، وضرب وتدمير نطنز، وإلحاق أضرارًا بالغة بمنشأة فوردو، مضيفًا "سنعرف في النهاية حجم الضرر، ونحن عازمون على إكمال هذا"، وفق قوله.

وفي تصعيد خطير، شن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان