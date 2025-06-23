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بعدما قصفته إسرائيل.. إيران: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة

01:39 م الإثنين 23 يونيو 2025

سجن إيفين

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وكالات

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن السلطة القضائية الإيرانية قولها، إن الوضع في سجن إيفين شمال غربي العاصمة طهران تحت السيطرة.

لكن أقرت السلطة القضائية الإيرانية بتضرر أجزاء في السجن إثر القصف الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة "فارس".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن قصفًا إسرائيليًا استهدف بوابة سجن إيفين.

ومن جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجيش الإسرائيلي قصف بوابات سجن إيفين الذي يحتجز بداخله معارضو النظام الإيراني "بهدف تمكينهم من الهروب".

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