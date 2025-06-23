موقع فوردو النووي الإيراني يتعرض لهجوم جديد

وكالات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم محافظة قم، حيث يوجد الموقع، اليوم الاثنين، أن محطة فوردو النووية الإيرانية تعرضت لهجوم جديد.

وقال المتحدث باسم محافظة قم: "لن يكون هناك أي خطر أو تهديد للمواطنين"، بحسب ما نقلته وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية.

ونسبت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، الهجوم الذي استهدف محطة فوردو إلى إسرائيل.

وليلة السبت، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية للنظام الإيراني، وهم فوردو ونطنز وأصفهان.

وتعد منشأة فوردو أحد أهم المواقع النووية في إيران، وهي مدفونة عميقًا داخل جبل لحمايتها من الهجمات.