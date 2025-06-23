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مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق

01:02 م الإثنين 23 يونيو 2025

تفجير كنيسة مار إلياس بسوريا

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وتتقدم مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بخالص تعازيها للشعب السوري الشقيق ولأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد مجددًا على موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. وتجدد مصر التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدى للأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

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