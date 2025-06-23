وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجيش الإسرائيلي قصف بوابات سجن إيفين الذي يحتجز بداخله معارضو النظام الإيراني "بهدف تمكينهم من الهروب".

ووجهت إسرائيل ضربات صاروخية، اليوم الاثنين، ضد مواقع عدة في إيران، منها استهدف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وجامعة شهيد بهشتي في العاصمة طهران.

ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أن تل أبيب سترد بقوة غير مسبوقة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقال كاتس: "الجيش الإسرائيلي ينفذ في هذه الأثناء ضربات قوية وغير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام الإيراني وكيانات القمع الحكومية في قلب طهران"، مشددًا على أن "كل صاروخ يُطلق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية سيُقابله عقاب مباشر للدكتاتور الإيراني، وسنواصل الضربات بكل قوة".

وتزامن ذلك مع الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران على مناطق عدة في إسرائيل، والذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود، وفق ما أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي قبل قليل.