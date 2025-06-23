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روسيا تدين الضربات الأمريكية على إيران

12:36 م الإثنين 23 يونيو 2025

روسيا

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وكالات

أدانت روسيا، اليوم الاثنين، التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية، معربة عن أسفها العميق.


وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأمريكية لم يُكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق، لافتة إلى أن عدد الأطراف المشاركة في الصراع بين إيران وإسرائيل يتزايد.


وأكدت الرئاسة الروسية، أن الأمر متروك للشعب الإيراني لتحديد مصير قيادته وليس لدولة أخرى.


وفي تصعيد خطير، شن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.

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روسيا الضربات الأمريكية على إيران ضرب المنشآت النووية إيران وإسرائيل
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