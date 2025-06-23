تقديرات بإطلاق 15 صاروخًا من إيران على إسرائيل

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخًا من إيران على إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن ما تشهده إسرائيل الآن هو أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران. بينما طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ.

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن 4 صواريخ إيرانية سقطت في إسرائيل، مشيرة إلى أن 3 منها في الجنوب وواحدًا في الشمال.

وأفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية، بإصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل، معلنة حدوث اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لها جنوبي إسرائيل.