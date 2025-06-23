

وكالات

اتهم السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكذب على الرأي العام الأمريكي في تبريره للضربات التي شنها سلاح الجو الأمريكي على منشآت إيران النووية.



وقال ساندرز في بيان: "في ستينيات القرن الماضي، كذبت حكومة الولايات المتحدة على الشعب الأمريكي وجرتنا إلى حرب مروعة في فيتنام"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف "لقد كُذب على الشعب الأمريكي بشأن العراق، وكانت العواقب وخيمة"، إذ أخبرت الحكومة الأمريكية المواطنين بأنها اضطرت لغزو العراق عام 2002 بسبب أسلحة الدمار الشامل.



وتابع السيناتور الأمريكي المستقل: "يُكذب على الشعب الأمريكي مرة أخرى اليوم. لا يمكننا أن نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه. تواجه الولايات المتحدة مشاكل هائلة هنا في الداخل، ويجب علينا معالجتها".



وأكد ساندرز "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط بناء على أكاذيب".



وندد السيناتور الأمريكي، الأحد في تجمع جماهيري في أوكلاهوما، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ودخول الولايات المتحدة في الحرب مع إسرائيل ضد طهران.



وشن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.