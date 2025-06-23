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رابطة العالم الإسلامي تُدين تفجير كنيسة "مار إلياس" بسوريا

10:38 ص الإثنين 23 يونيو 2025

تفجير كنيسة مار إلياس بسوريا

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الرياض - (د ب أ)

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي ، التي تتخذ من مكة المكرمة ، غرب السعودية ، مقرا لها ، اليوم الاثنين الهجومَ الإرهابيَّ الذي وقع في كنيسةٍ في العاصمة السورية "دمشق"، وتسبَّبَ في عددٍ من الوفيات والإصابات.

وأكَّدتِ الرابطةُ في بيان لها اليوم الاثنين "على موقِفها الممثل لموقف الشعوب الإسلاميّة المنضوية تحت مظلتها الجامعة، الرَّافض والمُدِين للعُنف والإرهاب بكافّة أشكاله وذرائعه"، مُعرِبةً "عن تعاطُفها مع ذوي الضحايا، وتضامُنها التامّ مع عموم الشعب السوري في مواجهة كلِّ ما يهدد أمنه واستقراره."

وتقدمتِ الرابطةُ" بخالص تعازيها ومواساتها لسوريا، حكومةً وشعبًا، ولذوي ضحايا هذه الجريمة الشنيعة، متمنِّيةً عاجلَ الشفاءِ للمُصابين".

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تفجير كنيسة مار إلياس رابطة العالم الإسلامي سوريا
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