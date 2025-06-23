عراقجي يدعو الأمم المتحدة لإدانة الضربات الأمريكية لإيران

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تتوقع من مجلس الأمن الدولي إدانة واضحة وحازمة للضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية.

ودعا عراقجي، اليوم الاثنين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تنديد فوري وحاسم بالضربات الأمريكية لإيران.

وندد وزير الخارجية الإيراني عراقجي، أمس الأحد، بالهجوم العسكري الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية في إيران، واصفاً إياه بـ"العدوان الشرس وغير القانوني"، محمّلًا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة عليه.

كما حمّل عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها رافاييل جروسي، جزءًا من مسؤولية الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، موضحًا أنه على "مجلس المحافظين في الوكالة اتخاذ موقف".

وأكد عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول التركية الأحد، ضرورة بقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ترد إيران على الهجمات التي تعرضت لها من باب الدفاع عن النفس، "وستفعل ذلك".

وشن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.