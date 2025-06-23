إعلام إيراني: مقتل 10 من عناصر الحرس الثوري في منطقة يزد



وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن هناك أنباء تفيد بمقتل 10 من عناصر الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على منطقة يزد أمس، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يشن الإثنين ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه غرب إيران، في اليوم الحادي عشر من الحرب بين الدولتين.

وقال الجيش في بيان، إن سلاح الجو "يشن حاليا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".