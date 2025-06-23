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احتجاجات منددة بالضربة الأمريكية لإيران في نيويورك

08:54 ص الإثنين 23 يونيو 2025

احتجاجات نيورك

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وكالات

نظمت في نيويورك ومدن أمريكية أخرى احتجاجات واسعة تنديدا بالضربة الأمريكية للمواقع النووية في إيران.

وتجري المظاهرات سلميا في ساحة تايمز سكوير بنيويورك وفي مدن مختلفة بأنحاء البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وتسير الحشود في شوارع نيويورك حاملة لافتات وأعلاما وهتافاتهم: "ترامب مجرم حرب".

ويبدي الأمريكيون المعنيون تضامنهم مع فلسطين بالتزامن مع الاحتجاج على الضربات ضد إيران.

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