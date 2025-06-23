إخلاء 16 قرية.. فرق الإطفاء اليونانية تكافح حرائق ضخمة في جزيرة خيوس



أثينا- (د ب أ)

تكافح فرق الإطفاء اليونانية حرائق ضخمة في جزيرة خيوس - شرق اليونان قبالة السواحل الشرقية لتركيا- يوم الأحد، وقالت السلطات المحلية إنه تم نشر 11 طائرة ومروحية إطفاء لاحتواء الحريق.

وذكرت محطة الإذاعة اليونانية العامة إيه أر تي أنه تم إخلاء 16 قرية بسبب الدخان الكثيف.

كما تم إخلاء مخيم كبير لاستقبال وتسجيل المهاجرين. وقالت وزارة الهجرة واللجوء إنه تم نقل ما مجموعه 629 لاجئا إلى بر الأمان وسيبقون في صالة رياضية طالما كان ذلك ضروريا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الدخان كان كثيفا لدرجة أنه يمكن رؤيته من الأقمار الصناعية، ونشر لقطات فيديو تظهر مدى انتشار الحريق.

وقالت فرقة الإطفاء إن وحدات من مناطق أخرى من البلاد هرعت إلى خيوس لمكافحة النيران، التي تؤججها الرياح القوية.

وتشتبه السلطات في أن الحريق كان متعمدا. وذكرت الإذاعة اليونانية العامة أن خبراء من فرقة الإطفاء والشرطة يحققون في تقارير تفيد باندلاع حرائق في ثلاثة مواقع في خيوس في غضون دقائق قليلة.