السعودية تؤكد وقوفها بجانب سوريا وتدين هجوم دمشق



الرياض- (د ب أ)

أدانت السعودية "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل العشرات، وإصابة آخرين.

وشددت الرياض في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقف السعودية الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب سوريا، ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

ووقع تفجير انتحاري داخل كنيسة مار إلياس (مار ست. إلياس) في حي الدويلعة بريف دمشق، وسط إقامة صلاة الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة 52 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وأمنية .

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن الانتحاري كان أحد عناصر تنظيم "داعش"، حيث دخل الكنيسة و"فتح النار ثم فجر حزامه الناسف".

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه داخل دمشق منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي.