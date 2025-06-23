إيران تٌسقط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرمس" فوق خرم آباد

وكالات

قال موقع "نور نيوز" الإيراني، صباح اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرمس" فوق مدينة خرم آباد، الواقعة جنوب غرب البلاد.

وسبق وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو يستهدف مواقع للبنية التحتية العسكرية في كرمانشاه في إيران.