وزيرة الخارجية الأسترالية: نؤيد الهجمات الأمريكية على إيران



سيدني- (د ب أ)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الاثنين، إن بلادها تؤيد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت وونج لشبكة "ناين" التلفزيونية: "نحن نؤيد الإجراءات الرامية إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وتابعت: "نحن نعرف ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أن إيران تخصب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية تقريبا، تكفي لعدد من الأسلحة النووية".

وشددت على أن "هدفنا النهائي هو رؤية خفض التصعيد والدبلوماسية".

وشنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع نووية إيرانية دعما لإسرائيل، حيث ألقت 14 قنبلة خارقة للتحصينات، وفقا للبنتاجون.

وتمثل الهجمات الأمريكية الليلية تصعيدا خطيرا في الصراع بين إسرائيل وإيران، وأثارت قلقا دوليا واسع النطاق.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته طهران.