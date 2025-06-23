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نيويورك تايمز: المرشد الإيراني في مخبأ سري والاتصال به برسائل مكتوبة

06:54 ص الإثنين 23 يونيو 2025

لمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

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وكالات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، معلومات تتعلق بالمرشد الإيراني علي خامنئي وكيفية التواصل معه في ظل التطورات التي يشهدها الصراع بين إيران وإسرائيل، وتوجيه الولايات المتحدة لضربة لمنشآت إيران النووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم: "إن التواصل مع خامنئي صعب للغاية، والرسائل تنقل إليه مكتوبة عن طريق أشخاص".

وأضاف المسؤولون، أن خامنئي يحتمي في مخبأ سري ليس فيه إتصال إلكتروني، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار المسؤولون إلى أن هناك انقسامات داخل إيران حول كيفية الرد على الضربات الأميركية التي استهدفت المواقع النووية في البلاد.

وتساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد الهجمات على مواقع نووية إيرانية مهمة مطلع هذا الأسبوع.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح تغيير النظام، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "إن ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران، لكنه سيفعل إن استهدفت القواعد الأمريكية".

وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين فإن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا عقب ضرب المنشآت الإيرانية أن هدفه التالي هو التوصل لاتفاق مع إيران.

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