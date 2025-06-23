وزير خارجية أمريكا: سعي إيران لإغلاق مضيق هرمز انتحارًا اقتصاديًا



وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الصين، إلى المساعدة في منع إيران من إغلاق مضيق هرمز، الممر التجاري الحيوي الذي يمر عبره نحو ربع النفط والغاز في العالم.

وجاءت تعليقات روبيو في أعقاب تقارير بثها التلفزيون الرسمي الإيراني تفيد بأن برلمان البلاد وافق على إجراء لإغلاق الممر المائي الضيق.

قال روبيو في مقابلة مع فوكس نيوز، "أشجّع الحكومة الصينية في بكين على التواصل معهم بشأن ذلك، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مضيق هرمز في الحصول على نفطهم".

وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأً فادحاً آخر. إنه انتحار اقتصادي بالنسبة لهم إذا فعلوا ذلك".

يشار إلى أن أي اضطراب في الإمدادات سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، إذ يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مع تضرر كبار المستوردين، مثل الصين والهند واليابان بشدة.

ويقول محللون إن سلطة إغلاق المضيق تقع على عاتق الجهات الأمنية في البلاد وليس البرلمان، ولأن إيران تعتمد أيضاً على العبور عبر المضيق لصادراتها واقتصادها، فإن ذلك سيكون خطوة انتقامية محفوفة بالمخاطر.