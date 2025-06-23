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NBC: إيران حذرت ترامب قبل الضربة بأنها ستفعّل خلايا نائمة داخل الولايات المتحدة

06:25 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

ذكرت شبكة NBC الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إيران أرسلت تحذيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الضربات التي استهدفت منشآتها النووية، مفاده أنها ستقوم بتفعيل خلايا نائمة داخل الولايات المتحدة في حال تنفيذ الهجوم.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران، لكنه سيفعل إن استهدفت القواعد الأمريكية.

وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا عقب ضرب المنشآت الإيرانية "أن هدفه التالي هو التوصل لاتفاق مع إيران".

وذكر مسؤول أمريكي للموقع، أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بعث رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغه فيها أن العملية الأمريكية ضربة واحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن ويتكوف أكد لعراقجي أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي وتريد من إيران العودة إلى المفاوضات بعد ضرب المنشآت النووية، وفقا لسكاي نيوز.

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