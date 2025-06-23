وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو



وكالات

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء مسؤولين في الكرملين والتباحث معهم.

وكان عراقجي، الذي التقى وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف في سويسرا الجمعة وسافر إلى إسطنبول في اليوم السابق، في نفس الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة غارة جوية على المنشآت النووية الإيرانية، قد توجه إلى موسكو في وقت مبكر من صباح الاثنين للتشاور ربما مع المسؤولين الروس بشأن الحرب بين البلاد وإسرائيل التي دخلت مرحلة جديدة بعد الهجمات الأمريكية الليلة الماضية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن لقاء عراقجي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الرحلة.

وقبل يومين، قال بوتين: إن إيران لم تطلب المساعدة من هذا البلد بعد.

وقال السفير الروسي في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير، إن الكرملين أعرب مراراً وتكرارا عن استعداده للتوسط بين إيران وإسرائيل، لكن واشنطن لا تولي اهتماماً لعرض موسكو.