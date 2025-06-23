الصين: هجوم أمريكا على منشآت إيران النووية دمر مصداقيتها



وكالات

قال التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، إن الصين قالت إن هجوم الولايات المتحدة على منشآت إيران النووية دمر مصداقيتها، وعبرت عن قلقها من أن الوضع ربما يخرج عن السيطرة.

جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد، وفقا للغد.

ويترقب العالم رد إيران بعد أن هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، لتنضم بذلك إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي يستهدف إيران منذ عام 1979.

وبعد يوم من إلقاء الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على الجبل فوق موقع فوردو النووي الإيراني، تعهدت طهران بالدفاع عن نفسها مهما كلفها الأمر.

وحثت أمريكا طهران على عدم الرد، وبدأت احتجاجات صغيرة مناهضة للحرب في الخروج إلى الشوارع في مدن أميركية.

وفي منشور على موقع تروث سوشيال، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغيير النظام في إيران.

وقال إنه ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح تغيير النظام، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟.

وواصلت إيران وإسرائيل تبادل القصف بالصواريخ، وذكر إعلام إيراني أن انفجار في غرب البلاد أودى بحياة ستة جنود.

وفي وقت سابق أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل تسببت في إصابة العشرات وتسوية مبان بالأرض في تل أبيب.

وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية عائلات موظفيها في لبنان بمغادرة البلاد ونصحت المواطنين في أماكن أخرى بالمنطقة بتقليل تحركاتهم وتجنب الظهور في الأماكن العامة.

وحذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في إشعار لها من بيئة تهديد متزايدة في الولايات المتحدة.

وعززت أجهزة إنفاذ القانون في المدن الأمريكية الكبرى دورياتها ونشرت قوات إضافية في المواقع الدينية والثقافية والدبلوماسية.